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Yaramazlara biraz batar!

Ankara Barosu’ndan ‘hilafet çağrısı’ yapan dergiye suç duyurusu

Ankara Barosu, Gerçek Hayat dergisinin hilafet çağrısı sonrası suç duyurusunda bulundu.

Gerçek Hayat dergisinin bu haftaki sayısının kapağında, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine atıf yapılarak, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” ifadelerine yer verilmişti.

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Ankara Barosu, Gerçek Hayat’ın yayın yönetmeni Kemal Özer ve dergi kapağını Twitter hesabından paylaşan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile savcılık tarafından tespit edilecek kişiler hakkında bugün suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, bu kişilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘kanunlara uymamaya tahrik’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

Baronun suç duyurusu dilekçesi şöyle:

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