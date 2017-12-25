Amasra’da termik santral için zeytin ağaçları taşınıyor: Köylüler isyanda

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RIFAT DOĞAN

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Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde Hattat Holding tarafından hayata geçirilmek istenen termik santralin yakınında bulunan zeytin ağaçlarının budanarak başka bir alana taşınmak istenmesi köylüleri isyan ettirdi.

Hattat Holding’in termik santralin birkaç yüz metre mesafesinde bulunan zeytinliklerini değerinin üzerinde satın aldığı belirtilirken, bugün sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının budanarak taşınmak istenmesi gerginliğe neden oldu. Budama işlemini yapan işçiler, köylülerin üzerine yürümek istedi.

Köylüler zeytinlerin taşınmasına tepki gösterdi

Zeytin ağaçlarının başka bir alana taşınmasına tepki gösteren köylüler, “Bu zeytinler bizim. Başka bir yere götüremezsiniz” diyerek eylem başlattı.

Hattat Holding’in gerekli resmi izinleri aldığını belirten jandarma ise zeytinlerin kesilmesine engel olmak isteyen köylüleri alandan uzaklaştırdı. Köylülerin sahadan uzaklaştırılmasından sonra, şirket sahaya katoyla girerek 200’e yakın zeytin ağacını söktü.

‘Ne zeytinimizi ne Amasra’mızı alabilirsiniz’

Köylülerin eylemlerine destek veren Bartın Platformu da bir açıklama yaparak “Bizden ne zeytinimizi, ne de Amasra’mızı alabilirsiniz” dedi.

Platform açıklamasında şu sorular yöneltildi: “Bu zeytin ağaçlarını sökmek için; 3573 sayılı kanunun 20. maddesinde geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın fenni gerekçeye dayalı iznini aldınız mı? Bu izinde bakanlığa bağlı araştırma enstitülerinin ve mahalli ziraat odasının uygun görüşü var mı? Bu izni almışsanız bu alana sahip olduğunuz sadece bir hafta içinde bunu nasıl becerdiniz?”

Bakanlık taşıma iznini bir günde verdi

Zeytin ağaçlarının taşıma izni için bakanlığa 18 Aralık tarihinde başvuru yapıldığını kaydeden Platform, iznin bir gün sonra 19 Aralık’ta verildiğine dikkat çekti.

“Bizler Bartın ve Amasra halkı olarak; termik santral aleyhine açmış olduğumuz ÇED iptal, Çevre Düzeni Plan Değişikliği iptal ve lisans iptal davaları henüz sonuçlanmamışken, Hattat Holding’in yöre halkını tahrik edecek şekilde giriştiği bu tür girişimleri kınıyoruz” denen Platform açıklamasına şöyle devam edildi: “Amasra’da termik santral yapılamayacağı hakkında yeterli teknik ve hukuki gerekçenin var oluğunu düşünüyoruz ve mahkemelerden Bartın ve Amasra halkının lehine kararlar çıkarmasını bekliyoruz. Bu umutlu bekleyişin bütün halkımız tarafından dikkate alınmasını diliyoruz.”

2 bin 19 davacıyla en büyük çevre davası açılmıştı

Bartın Platformu öncülüğünde bölge halkı yaklaşık 10 yıldır termik santrale karşı mücadele ediyor. ÇED nihai raporunun askı sürecinde sadece 10 iş günlük kısa süre içinde 42 bin dilekçeyle bakanlığa itirazını bildiren Amasra halkı ÇED olumlu kararının iptali için 2 bin 19 davacıyla ülkenin en büyük çevre davasını açmıştı.

Hattat Holding’in sahibi Mehmet Hattat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘telefonla yerli uçak istediği işadamı’ olarak biliniyor.

Erdoğan, holding bünyesindeki Hema Metal Döküm Fabrikası’nın açılışına canlı bağlantıyla katılmış, Hattat’ın milli tank projesi ‘power pack’ sistemlerine talip olduğunu söylemesi üzerine “Tank değil Sayın Hattat, uçak üretimi istiyorum” demişti.

Mehmet Hattat da “Başbakan önümüze böyle bir hedef koydu. Bize de bunu gerçekleştirmek düşer” demişti.