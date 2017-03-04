Almanya değil Türkiye: CHP’li vekillerin paneli üniversite yönetimince ‘engellendi’

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde CHP’li vekiller ile İstanbul Barosu başkanının katılacağı panel, üniversite yönetiminin ‘razı olmaması’ üzerine iptal edildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Kulübü, 6 Mart’ta anayasa değişikliğiyle ilgili bir panel düzenlemek istedi. Katılımcı olarak da CHP’nin İstanbul milletvekili İlhan Cihaner, eski Eskişehir milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum ve İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Burakoğlu çağrıldı.

Ancak etkinliğe izin çıkmadı. Cihaner, Twitter hesabından haberi “Pazartesi günü yapacağımız etkinlik engellenmiş. Kim mi engellemiş? Tabii ki ‘faşist ve anti demokratik’ Alman Hükümeti!” sözleriyle duyurdu.

Pazartesi günü yapacağımız etkinlik engellenmiş. Kim mi engellemiş? Tabii ki "faşist ve anti demokratik" Alman Hükümeti! pic.twitter.com/FGUsk65OUQ — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) March 4, 2017

Üniversite yönetimi ‘razı olmamış’

Diken’e konuşan Cihaner, iptal sürecini şu sözlerle anlattı: “Hukuk Kulübü’nden gençler etkinlik yapmak istediklerini söylediler, bir hafta önceden hazırlandılar. Yönetim aracılığıyla da başvurdular. Yönetim de öğrencilere başvurularını önce kaymakamlığa ilettiklerini, kaymakamdan yazı beklediklerini söylemiş. Çocuklar son olarak salon istediklerinde üniversite yönetimi gençlere, sözlü olarak böyle bir etkinliğe ‘razı olmadıklarını’ söylemiş. Onlar da özür dileyerek bize durumu anlattı.”

‘Hayır’a baskıları görmezden geliyorlar’

Sn. @MustafaSentop üniversiteleri bize yasaklıyorlar ama anladığım kadarıyla size serbest. Bundan sonra üniversitelere birlikte mi gitsek? pic.twitter.com/e6jB9g95LP — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) March 4, 2017

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı etkinliklere izin verilmemesini hatırlatan Cihaner, AKP’nin bu iptalleri eleştirirken Türkiye’de ‘Hayır’a yapılan baskıları görmezden geldiğini söyledi.

Durumu ‘tam bir çifte standart örneği’ olarak tanımlayan Cihaner, Samsun’da ‘Bir dakika ayağa kalk’ eyleminin valilikçe engellendiğini, Batum’un başka bir etkinliğine izin çıkmadığını, Ümraniye’de de ‘Hayır’ çalışması yapan bir kişinin bıçaklandığını anımsattı.

‘Peki bu anayasaya uygun mu?’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman dışişleri bakanının etkinlikleri iptal eden belediyeleri eleştirmediğini de söylemişti.

Cihaner, bu hatırlatıldığında şunları kaydetti: “İktidar bu gerilimi azaltacak tek bir açıklama yapmadı. Adalet Bakanı Samsun valisine çıkıp bir şey söyledi mi? İki gencin elinde silahla ‘Hayır’ diyenleri beklemesine bir şey söyledi mi? ‘‘Hayır’ diyenler kusura bakmasınlar, terörist muamelesi görecekler’ diyen savcıya bir şey söyledi mi? Bozdağ, ‘Alman anayasasına uygun mu bu uygulama’ demiş… Peki bu uygulamalar mevcut anayasaya uygun mu? Tabi ki değil.”

Etkinliğe ‘dünyanın en büyük barosu’ İstanbul Barosu’nun başkanı Durakoğlu ile anayasa profesörü Batum’un da katılacağına dikkati çeken Cihaner, “Bir yandan Almanya’nın uygulamalarını eleştirip, bir yandan Türkiye’de benzer olaylara ses çıkarmıyorlar” dedi.