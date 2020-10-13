Berlin’den Ankara’ya ‘Navtex’ çıkışı: Provokasyona son vermeli

Türkiye’yi Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden görevlendirme kararı nedeniyle uyaran Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Ankara, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlaması üzerine Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gitme kararı alan Maas, Türkiye’yi gerginliği tırmandırmaması yönünde uyardı.

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Maas, bu sabah Almanya’nın başkenti Berlin’de ziyaretlerine başlamadan önce yaptığı açıklamada, “Ankara, eğer daha önce defalarca iddia ettiği gibi müzakerelerden yanaysa, gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli” dedi.

‘Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak AB ortakları Kıbrıs ve Yunanistan’la tam dayanışma içinde olduklarını’ vurgulayan Maas, tüm tarafların akıllıca komşuluk ilişkileri içinde davranması gerektiğini söyledi.

Maas, “Türkiye’yi Yunanistan’la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeye çağırıyoruz” dedi.

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Türkiye’den yetki tartışmasının yaşandığı bölgelerde doğal gaz arama çalışmaları yürütmemesini isteyen Maas, bunun AB-Türkiye ilişkilerin geliştirilmesi ve gerginliğin azaltılması çabalarına ‘büyük darbe’ indireceğini söyledi.

Programında Türkiye yok

Maas, bugün Kıbrıs ve Yunanistan’da temaslarda bulunacak.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Maas’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da ise Başbakan Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü, Maas’ın Türkiye’yi ise ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

Alman hükümetinden uyarı

AB dönem başkanı Almanya, Türkiye ve Yunanistan’ı diyaloğa ikna etmek için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuş ve ekim başındaki AB liderler zirvesinde Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alınmaması için girişimlerde bulunmuştu.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de dün Türkiye’nin bölgede araştırma faaliyetlerine gerçekten başlamasının akıllıca bir adım olmayacağını söylemiş ve “Bu çok üzücü ve bizim açımızdan Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak akılsızca bir adım olur” ifadesini kullanmıştı.