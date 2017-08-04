Alman vatandaşı gazeteci Meşale Tolu’ya 15 yıla kadar hapis istemi

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu’ya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tolu, 30 Nisan’da ev baskınları sırasında gözaltına alınmış, 6 Mayıs’ta ‘terör örgütüne üyelik’ ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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ETHA’nın aktardığına göre Tolu’nun da arasında bulunduğu 15’i tutuklu, üçü tutuksuz 18 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede gazeteci Tolu hakkında ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istendi. Üç aydır tutuklu bulunan gazetecinin ilk duruşması, tutukluluğunun altıncı ayında, 11-12 Ekim’de görülecek.

Soruşturmanın amacı

İddianamede, Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarının 1 Mayıs’ta ‘uzun-kısa namlulu silahlar, molotof kokteylleri ve havai fişeklerle’ yasaklı Taksim Meydanı’na çıkmaya çalışacakları belirtilerek, ‘eylemlerde kullanılacak olan mühimmatların ve asılacak illegal içerikli pankartlarla şüpheli şahısların yakalanabilmesi amacıyla’ baskın yapıldığı ifade edildi.

Gizli tanık da var

İddianamede, Tolu hakkında ifade veren bir gizli tanık şunları anlattı: “Ben bu isim olarak tanımam. MLKP terör örgütü adına Gazi Mahallesi alan yapılanması içerisinde yer alır.” Gizli tanık, muhabirin Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) eylemlerine katıldığını da söyledi.

ETHA ise haberinde Tolu’nun Kartal’da yaşadığını, ajans merkezlerininse Aksaray’da bulunduğunu yazdı.

Tolu’ya suçlamalar

Tolu, Kadıköy’de 2014’te Suphi Nejat Ağırnaslı için düzenlenen yürüyüşe, Suriye’de ölen MLKP militanı Ivana Hoffman’ın taziyesine, 2014’te Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) Kadıköy’de düzenlediği yolsuzluk karşıtı eyleme ve MLKP militanları Yeliz Erbay ve Şirin Öter’in cenazesine katılmakla suçlanıyor.

ETHA’nın haberinde, iddianamede, Tolu’nun evinde sadece yasal yayın yapan iki aylık Marksist Teori dergisinin bulunduğu belirtildiği yazıldı.