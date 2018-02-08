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Yaramazlara biraz batar!

Aladağ’da mahkeme heyeti değişti: Tali kusurlu sayılan dört sanığa tahliye

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RIFAT DOĞAN

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Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait kaçak öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 günü çıkan ve 11’i kız çocuğu ve bir görevli olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davada tutuklu dört sanık tahliye edildi.

Davada yedi tutuklu sanık bulunurken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle Ramazan Dede adlı sanık tahliye edilmişti, son tahliye kararıyla birlikte tutuklu sanık sayısı ikiye düştü.

Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’ne bağlı kız yurdunda yaklaşık iki yıl önce çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Dava birleştirilmişti

Yangın faciasıyla ilgili açılan ve dernek ve yurt yöneticisi toplam yedi kişinin yargılandığı dava ile il ve ilçe eğitim müdürlüğü görevlisi beş kişi hakkında açılan dava birleştirilmişti. Davanın beşinci duruşması 26 Şubat tarihinde görülecek.

Görülecek duruşmadan önce Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan talimata istinaden düzenlenen 22/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna dayandırdı.

Mahkeme kararına göre söz konusu bilirkişi raporunda anılan sanıklar ikinci dereceden tali kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkemenin tahliye kararında ayrıca, “tutukluluktan beklenen gayenin bu sanıklar açısından gerçekleşmesi” de gerekçe olarak gösterildi.

Mahkemenin verdiği bu ara kararla kaçak yurdu işleten dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz serbest bırakılırken, yurt yöneticisi Cumali Genç ve yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur’un ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Heyet değişti, tahliye çıktı

Mağdur ailelere hukuki destekte bulunan ve davayı yakından takip eden Sosyal Haklar Derneği avukatı ve aynı zamanda Genel Sekreteri Can Atalay, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek “11 kız çocuğunun hesabı 15 ay mıdır” diye sordu. Atalay, daha önce de yangının üzerinden bir ay geçmeden Süleymancıların tahliye edildiğini, yoksul ailelerinin ve avukatlarının ısrarlı çabaları sonucu tekrar sanıkların tutuklandığını hatırlatarak “Bu kez mahkeme heyeti değişikliği sonrasında taraflara tebliğ edilmeyen bir bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek sanıklar tahliye edildi. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.

Bütün teknik tartışmaları ileride yapmak üzere tekrar soru sormak istiyorum diyen Atalay şöyle devam etti: “11 kız çocuğunun yanarak ölmesinin karşılığı 15 ay mıdır? Sadece düşüncelerini ifade ettikleri için cezaevinde olan insanlar varken, 11 kız çocuğunun ölümüne neden olanlar alelacele dışarı çıkarıldılar. Bu hak mıdır? Hayır değildir. Ancak Aladağ’da adaletin hukuki bir başlık olmaktan çok kamusal laik eğitimi kendi davası gören yurttaşların adalet için bir adım daha ileri atması ile mümkün kılınabileceğini biliyoruz.”

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