AKP’li gençlerden Hollanda protestosu: Portakal orada kal

Kocaeli’de bir araya gelen AKP’li gençler Hollanda’yı protesto etmek için portakal sıkıp suyunu içti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapmayı planladıkları referandum toplantılarına izin çıkmaması, Hollanda ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.

AKP Kocaeli Gençlik Kolları da kendilerine has eylem tarzıyla Hollanda’nın kararını protesto etti.

Ellerinde ‘Portakal orada kal’ ve ‘Faşist Hollanda’ yazılı dövizleri taşıyıp ‘Evet’ yazılı tişörtler giyen AKP’liler, yanlarında getirdikleri portakalları sıkarak suyunu içti.

‘Portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan…’

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Emre Karaman, şunları söyledi: “Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmaya Hollanda, sonrasından çok pişman olacağı bir adımı atmaktan çekinmedi. Toprakları kadar insanlık seviyeleri de deniz seviyesinin altına inmiş, alçak, tahammülsüz, hiç uzatmadan söyleyelim, faşist bir ülke olan Hollanda, bakanımızın seçmenle ve vatandaşlarımızla buluşmasını engellemiştir.”

Hollanda ile referandum gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günler öncesinden Hollanda’nın Rotterdam kentinde 11 Mart’ta gurbetçilere sesleneceğini duyurmuş, ancak Hollanda hükümeti, mitinge izin vermemişti.

Çavuşoğlu, dün sabah da Rotterdam’a gideceğini yinelemiş, ülkeye iniş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekileri Almanya’ya geri göndermişti.

Kaya, bu sabah uçakla İstanbul’a gelmişti.