AKP sözcüsü: Ana haberi 30 dakika izleyin, kendinizden ve milletten nefret edersiniz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, birilerinin ‘milletin itibarına saldırdığını’ savunarak, “Ana haber programlarını 30 dakika izleyin, kendinizden ve milletinizden nefret eder hale gelirsiniz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, aralık ayında “Ana haber bültenleri reyting ölçümünden çıksın” talebinde bulunmuştu.

Reklam

Ana haber bültenlerinin geniş kitlelere ulaştığını belirten Yıldırım, bültenlerde katliam, kaza, cinayet gibi adli olaylara ‘uzun uzun’ yer ayrıldığını söylemiş ve bu durumun ‘reyting kaygısı’ndan kaynaklandığını vurgulamıştı. Yıldırım, reyting ölçümlerinden ana haber bültenlerinin çıkarılması halinde rekabetin kalkacağına ve böylece daha doğru bir içerikle haber yayını yapabileceğini eklemişti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bir araya geldiği televizyon kanallarının haber yöneticileri “Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” demişti.

AA’nın aktardığına göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde partisinin teşkilatını ziyaret eden Ünal, ‘araya nifak sokmak isteyenlere’ dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Birilerinin ‘milletin itibarına saldırdığını’ savunan Ünal, “Ana haber programlarını 30 dakika izleyin, zannedersiniz ki bu millet, hırsızlıktan, tacizden, bu millet çocuk istismarından, çirkin işlerden başka sanki hiçbir şey yapmıyor gibi yarım saat içerisinde ne hale gelirsiniz? Kendinizden ve milletinizden nefret eder hale gelirsiniz. Peki niye yapıyorlar bunu? Uyuyan dev uyandı, şimdi onun özgüvenine saldırıyorlar. Onun erdemlerine, onun ferasetine, onun cesaretine saldırıyorlar. Biz bunun farkındayız. Bunun farkında olacağız” dedi.