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AKP oylarıyla ret: Zehirlenen askerlerin durumu Meclis’te ‘önemsiz’ bulunmuş


 

Manisa’da yüzlerce askerin kışladaki akşam yemeği sonrası hastanelik olması, daha önceki zehirlenmelerin AKP oylarıyla Meclis’te araştırılmasının engellenmesini gündeme getirdi.

Manisa’da dün gece yüzlerce asker akşam yemeğinin ardından hastanelik oldu. (Fotoğraf: DHA)

Manisa’da 25 Mayıs ve 27 Mayıs’ta, Diyarbakır’da ise 11 Haziran’da toplamda yaklaşık 1000 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

CHP vekillerse 12 Haziran’da, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Meclis tutanaklarına göre CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, ‘TSK’daki yemek ihalelerinin ve yemek şirketlerinin teknik ve hijyen şartlarının araştırılması amacıyla’ Meclis araştırması yapılmasını istedi.

‘Şirket araştırılsın’

Genel kurulda söz alan Nurlu, zehirlenmelerin nedeninin bilinmediğini, yetkililerin açıklama yapmadığını, bu nedenle de şüpheli durumun araştırılması gerektiğini söyledi.

Nurlu, ihaleyi alan şirketin araştırılmasını talep etti: “Meclis’te kurulan araştırma komisyonlarını ve komisyon raporlarını önemsiyoruz. Askerî birliklerin yemek ihalelerinin nasıl yapıldığı, ihaleyi alan şirketlerin AKP’yle olan ilişkileri tek tek araştırılmalıdır.” 

AKP ‘Erteleyelim’ dedi

Nurlu’nun aleyhinde söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da CHP’nin tarım bakanıyla ilgili verdiği gensorunun daha önemli olduğunu söyledi.

AKP’li vekil “Araştırılması önemli” dediği zehirlenme konusunun ertelenmesini istedi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu grup önerisi kabul edilmeyecek, bunu biliyor, grup önerisinin kabul edilmeyeceğine dair şüpheleri var ama buna rağmen de veriyor, amaç gensoruyu görüşmek.”

Can, araştırmanın ertelenme gerekçesini ise tutanaklara geçen şu sözlerle açıkladı:

MHP ve HDP de konunun araştırılması konusunda CHP’ye destek verdi. Öneri, AKP oylarıyla reddedilerek Meclis gündemine alınmadı.

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