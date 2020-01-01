Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: DHA

​Aydınlı, 1985’te kurulan nakil merkezinde geçen yıl 71 karaciğer, 235 böbrek, dört kalp ve bir çift kol naklinin yanı sıra 150 kornea nakli yapıldığını söyledi. Aydınlı, böbrek nakillerinde yüzde 99, karaciğerde ise yüzde 90 başarı oranıyla gurur duyduklarını belirtti.

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Aydınlı, “Organ, doku ve kornea nakillerinde hastane olarak çok farklı nakilleri yapabilen tecrübeli bir ekibe sahibiz. Bu da bizim yaptığımız operasyonların başarı oranının yüksek olmasını sağlıyor” dedi.

61’i beyin ölümü nedeniyle yapılan bağışlar

Aydınlı, 61 hastanın beyin ölümü nedeniyle yapılan bağışlarla hayata bağlandığını diğer nakillerin hayattayken bağış yapan donörler sayesinde yapıldığını anlattı.