Afrin harekatı bitene kadar başkentte tüm etkinlikler izne bağlı

Ankara Valiliği, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bitene kadar kentteki tüm eylemleri izne bağladığını açıkladı.

Valiliğin yazılı açıklamasında partiler ve STK’ların harekatı protesto etmek için kentin farklı bölgelerinde eylem çağrısı yaptığı belirtildi.

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Eylemlerin ‘umuma açık alanları, meydanları, yolları, parkları ve diğer dinlenme mekânlarını kullanan vatandaşlarla eylemi gerçekleştiren şahıslar arasında, istenmeyen olayların yaşanmasına yol açabileceği’ ifade edilen açıklamada “Bu eylemler sırasında, terör örgütlerinin katılımcılar ve vatandaşlarımıza yönelik olarak bombalı eylemler yapabileceği yönünde istihbari duyumlar alınmaktadır” dendi.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu sebeple, 21 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ devam ettiği sürece park, bahçe, genel yollar, kamu binalarının önleri ve umuma açık alanlarda düzenlenecek açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, açlık grevi, oturma eylemi, konser, şenlik, şölen ve benzeri eylem ve etkinlikler; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizden izin alınarak yapılacaktır.”

Yasağa uymayanlara farklı kanunlardan cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

TSK’nın Afrin’deki PYD hedeflerini hedef aldığı harekat bugün dördüncü gününde.