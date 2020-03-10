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Yaramazlara biraz batar!

ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istendi

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan Metin Topuz’un ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Topuz’a, ‘FETÖ üyeliği’, ‘örgütle irtibatta olmak’ ve ‘darbe girişiminde devleti yıkmaya teşebbüs’ gibi suçlamalar yöneltiliyor.

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Yaklaşık iki buçuk yıldır tutuklu bulunan Topuz’un aralık ayındaki duruşmasında tahliye talebi reddedilmişti.

Ne olmuştu?

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

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