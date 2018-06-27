78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’a tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturmasında tutuklanan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can hakkında tahliye kararı verildi.
Can, HDP kongresi öncesi yapılan operasyonda gözaltına alınmış, 20 Şubat’ta tutuklanmıştı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davaya Silivri Cezaevi kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda devam edildi.
Avukatlar, savunmaların ardından müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.
Avukat savunmalarının ardından duruşmaya ara veren mahkeme, aranın ardından Abdulselam Yulcu, Erhan Sarıkaya, Celalettin Can, Vahit Dalğıç, Filiz Yılmaz, Gonca Yangöz, Mehmet Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve Taylan Talaş’ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, Atilla Şiyar, Bedia Aydemir, Can Memiş, Gülistan Aydın, Gülsen Biter, Hasan Hüseyin Gençer, Metin İlan, Suphi Yıldız ve Taylan Urun’ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.