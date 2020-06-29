15 Temmuz bağışları Hazine hesabından vakıf hesabına aktarılmış

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesini yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Tek Hazine Kurumlar Hesabı’ndan vakfın hesabına aktarılan tutarın 338 milyon 933 bin 650 lira olduğunu belirtti.

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CHP’nin sık sık gündeme getirdiği bağış kampanyasında, toplanan paraların akıbetine ilişkin araştırma önergesi de verilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Benim şehit yakınları ve gazilere verdiğim sözdür; kuruşu kuruşuna bu parayı takip edeceğiz” demişti.

CHP’den önerge: Akıbeti bilinmiyor

CHP’nin verdiği önergeler ve resmi açıklamalardan elde edilen bilgilere göre, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda toplanan paralarla ilgili sırasıyla şu gelişmeler yaşandı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kampanyada 20 Ocak 2017 itibariyle 309 milyon lira toplandığını açıkladı.

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24 Aralık 2017’de Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu. Bağışların ilk etapta Hazine hesaplarında toplanacağı, tüzel kişilik kazanmasının ardından vakfın hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Aralık 2018’de Meclis’teki konuşmasında, toplanan paraların Ziraat Bankası ve Halkbank’taki kurumsal hesapta tutulduğunu bildirdi.

CHP yönetimi vakıfla ilgili verilen adreslerin geçerli olmadığını, telefonlarınsa ulaşılamadığını dile getirerek Temmuz 2019’da Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Ziraat’ten Hazine’ye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Aralık 2019’da Meclis’teki Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, toplanan bağışların, Ziraat Bankası’nda nemalandırıldıktan sonra toplam 338 milyon 971 bin 731 lira olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na aktarıldığını açıkladı.

Son olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CHP’li Emir’in soru önergesine şu yanıtı verdi: “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında açılmış hesaplarda toplanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nda tutulan toplam 338 milyon 933 bin 650 TL’lik tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarılmıştır.”