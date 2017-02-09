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Yaramazlara biraz batar!

11 yıl geçti, ‘Hepimiz Eto’o’yuz’ pankartını ‘unutmadı’: Beni hiç tanımayan Beşiktaş taraftarı müthiş bir ders verdi

Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, 11 yıl önce Barcelona’da forma giydiği dönemde kendisine yönelik ırkçı saldırılara karşı Beşiktaş tribünlerinde açılan ‘Hepimiz Eto’o’yuz’ pankartını hayatının sonuna dek unutamayacağını söyledi.

‘Beşiktaş taraftarı müthiş bir ders verdi’

NTV Spor’da ‘Güzel Oyun’ programına konuk olan Eto’o, “O dönem beni hiç tanımayan Beşiktaş taraftarları müthiş bir ders verdi. Aslında bu anlamda ırkçılıkla ilgili bana büyük bir destek oldu. Bunu hayatımın sonuna kadar unutamayacağım. Gerçekten muhteşemdi. Futbol bana göre bu” diye konuştu.

‘Irkçılığın iyi bir şey olmadığını biz anlatmalıyız’

Futbol sahalarındaki ırkçılığa karşı birlikte mücadele çağrısı yapan Kamerunlu yıldız, “Hepimiz beraber olarak aslında futbolun ne olduğunu, ırkçılığın iyi bir şey olmadığını biz anlatmalıyız. Bazı insanlar var ki, hayatlarında hiç farklı ırktan insan görmemiş durumdalar. Dolayısıyla bunu tam bilemiyorlar ve ayrım yapamıyorlar. Onlara biz yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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