10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız?

İki yıl önce Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası kesinleşen öğretmen Ayşe Çelik, bebeğine hayatının ilk atı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istedi.

Programın ardından Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Çelik’e verilen bir yıl üç ay hapis cezası 2 Ekim’de onanmıştı.

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21 Ekim’de doğum yapan ‘Ayşe öğretmen’e aldığı ceza tebligat yoluyla dün bildirilmişti. Çelik’in 10 gün içinde iki aylık kızı Deran’la birlikte cezaevine girmesi gerekiyor. Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, infazının ertelenmesi için hafta başında Diyarbakır başsavcılığına başvuru yapacak. Başvuru sonucunda ceza nisan ortasına kadar ertelenebilir.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre Çelik, iki aylık kızıyla cezaevine girmenin çok zor olacağını söyleyerek şöyle konuştu: “Deran’ı kendimle götüremem. Şartların ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ki, Deran henüz iki aylık, bütün hastalıklara karşı dirençsiz. Malum kışa da giriyoruz. Kendimle götüremem. Dışarıda bıraksam sütten kesilecek. İlk altı ay anne sütünden mahrum kalacak ayrıca onun bana en çok ihtiyaç duyacağı zamanlar. Birbirimizden nasıl ayrılacağız. Onun kokusunu duyamamak çok zor olur. Hiçbir anne bebeğinden koparılacak kadar ya da bebeğiyle hapse girecek kadar suçlu olamaz.”