Zürih Balesi’nden İKSV’ye 50’nci yıl kutlaması: Anna Karenina

Zürih Balesi İKSV’nin 50’nci yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’a geliyor.

Fotoğraflar: İKSV

27 ve 28 Haziran’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak Anna Karenina, bale severlere uzun yıllardır özlemini duydukları bir seyir ziyafeti sunacak.

Günümüzün önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi, Anna Karenina’yı daha önce Oslo, Münih, Hong Kong, Moskova gibi şehirlerde sahnelemişti. On yıldır topluluğun sanat direktörlüğünü üstlenen Christian Spuck’un uyarladığı Anna Karenina’da dünyaca ünlü yazar Tolstoy’un unutulmaz karakterleri, büyüleyici koreografik imgelere dönüşüyor.

Gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, çoğunlukla Neoklasik dansa dayalı koreografisi, Rachmaninov’dan Lutoslawski’ye uzanan müzikleri ve Zürih Balesi dansçılarının usta performanslarıyla görkemli bir yapım.

20:30’da başlayacak gösterinin biletleri passo.com.tr adresinde ve İKSV ana gişede (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.