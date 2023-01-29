Zülal Kalkandelen: Muhalefet boykot seçeneğini düşünmeli

Bunun örnekleri geçmişte defalarca yaşandı. Erdoğan, anayasaya aykırı bir şekilde başbakanlıktan istifa etmeden cumhurbaşkanı adayı olduğunda da anayasa referandumunda oy sayımı sürerken alınan kararla mühürsüz oylar geçerli saydığında da gereken etkili mücadele verilemedi, verilmedi.

Sonunda Erdoğan çıktı ve “Atı alan Üsküdar’ı geçti!” dedi.

Hukuk devleti vaat edenlerin hukuksuzluklara karşı teslimiyet içine girmesi, ülkeyi bugünlere getirdi. Demokrasiyi geri getireceğiz diyenler, hukuk mücadelesini vermek zorunda. İktidarın da muhalefetin de anayasayı uygulatmama yetkisi yok.

Muhalefet, anayasaya aykırı bir karar alındığında, boykot seçeneğini düşünmeli.

Zülal Kalkandelen’in yazısı