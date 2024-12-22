Zülal Kalkandelen: Katliam yasasından güç alanlar eziyetlerini artırarak sürdürüyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Çok kısa bir süre içinde yazdıklarım kanıtlandı ama çoğunluk susuyor. Milletvekilleri, vahşet kendi partilerinin belediyesi ile ilgili olunca susuyor. Hayvan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin bir kısmı, üyesi oldukları partilerini korumak için susuyor. Belediye başkanları, kendisinin yönettiği belediyeye ait bakımevindeki hayvanlar, personelin zalimliği sonucunda katledilince susuyor. Veteriner hekimlerin bir kısmı, “İşimi kaybedemem” diyerek cinayetleri görüp susuyor ya da doğrudan kendisi o cinayetlere ortak oluyor. Az sayıdaki personel, vicdanının sesini dinleyip katilleri ihbar ediyor.

Medya ise vahşetin hangi siyasi partiye ait belediyede yaşandığına göre haber yapıyor. Mesela bu hafta yayımlanmaya başlanan Nefes gazetesi, birçok belediyede meydana gelen hayvan katliamlarını haberleştirmek yerine, manşetine Özgür Özel’in CHP’nin yeni kedisi Zafer ile fotoğrafını çıkarıyor.

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Zalimlerin görev yaptığı hayvan bakımevlerinde herhangi bir hayvanın canı korunabilir mi?

Hayvanların beden dilinden ve davranışlarından anlamayan, hayvanların yaşam hakkına saygısı olmayanların onların haklarını gözetmesi beklenebilir mi?

Belediyelere ait hayvan bakımevlerinde yaşanan şiddetin sorumlusu, hayvanların da hakları olduğu konusunda hiçbir fikri bulunmayan ve çoğu işinden nefret eden çalışanlar, onları denetlemeyen sorumsuz yöneticiler ve bunları önlemek için yasal düzenleme yaparak gereken caydırıcı cezaları vermeyen siyasetçilerdir!

Bir vahşet ortaya çıktığında, çoğunlukla yapılan, tek bir kişinin, Mamak’ta olduğu gibi müdürün görevden alınması oluyor ve bu da sorunu çözmüyor. Katliam yasasından güç alanlar, eziyetlerini artırarak sürdürüyor.

Devletin canlarından sorumlu olduğu hayvanları, onları ‘et’ ya da kurtulunması gereken birer ‘yük’ gibi görenlerin eline bırakırsanız, bakımeviniz, sokaklarınız sonunda mutlaka mezbahaya döner. Türkiye’de olan da budur!