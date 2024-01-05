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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Hilafet çığlıklarını normalleştirme çabaları

Geçmişte AKP’nin laikliğe aykırı her hamlesini normalleştirdikleri gibi, bugün de Filistin’e destek görüntüsü altında hilafet (“Kelime-i Tevhit”) bayrağı açılarak ümmet özlemiyle hilafet istenmesini normalleştiriyorlar. Gericiliğin azdığı bir ortamda, demokrasiye, laik Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine tamamen aykırı bir görüşün tartışılması için zemin yaratmaya çalışıyor, bunu yaparken de HÜDA PAR’a arka çıkmış oluyorlar.

Dün Erdoğan “Şeriatçıyım” dediğinde laiklik tehlikede değil dediler; bugün de siyasal İslamcılar, açıkça hilafet istediği halde “Onlar hilafet istemez” diyerek milleti kandırdıklarını sanıyorlar. Oysa kandırdıkları sadece kendileri ve “kullanışlı aptallar”!


Türkiye’ye siyasal İslamcılar kadar zarar verenler, her öngörüleri yanlış çıkmış olsa da yaptıkları sözde analizlerdeki alt metinlerle AKP’nin temsil ettiği dinci gericiliğin hegemonya kurmasına destek olan 2. Cumhuriyetçi sahte “liberal” kesimdir. Her ikisi de emperyalizm desteklidir ve görevleri budur. 

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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