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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Erdoğan’ın talimatı, sokak hayvanları açısından ölüm fermanı 

İktidar yanlısı medya, özellikle de tarikat medyası coşmuş. “Helal Sana Reis” başlığı ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına sokak hayvanları konusunda verdiği talimatı sevinçle duyuruyorlar.

Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız” diyen Erdoğan, toplu hayvan katliamına yol vermiştir. Kutladıkları budur. (…)


Erdoğan, “Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gönül kazanabilirsiniz” derken, barınakların gerçekte ne durumda olduğunu biliyor mu?

Barınağa giren çoğu hayvanın bir süre sonra ölüsü çıktığından “BARINAKLAR ÖLÜM KAMPIDIR” dendiğini hiç duymadı mı?

Erdoğan’ın talimatı, sokak hayvanları açısından kesin olarak ölüm fermanıdır. 

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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