Zülal Kalkandelen: Erdoğan’ın barınak açıklamasından sonra hayvana karşı şiddet tetiklendi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğunu söyledikten sonra, toplumda hayvana karşı şiddet tetiklendi.

Erdoğan’ın belediyelere verdiği talimat, 5199 ve 7332 sayılı kanunlara aykırı ve bu durum Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasıyla da teyit edildi. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine “sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla” ilgili genelge gönderdi.

Genelgenin 8. maddesinde, “Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi” şeklinde bir ifade var.

Bu ifade öyle ucu açık bırakılmış ki hayvanların nasıl ve ne şekilde rehabilite edileceği, ne kadar süreyle bakımevine kapatılacağı belirsiz. Şu anda birçok belediye, bu genelgeye dayanarak küpeli ve aşılı olan sokak hayvanlarını bile yasadışı bir şekilde zulümle topluyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı