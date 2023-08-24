Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer ‘Kel Diva’ oyununun provalarına başladı

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacakları ‘Kel Diva’ oyunu için provalara başladı.

Fotoğraflar: Instagram

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 1992’de evlenmiş, 2004’te boşanmıştı. İkili en son 2003 senesinde ‘Dolu Düşün Boş Konuş’ oyunuyla aynı sahneyi paylaşmıştı.

Kel Diva, Olcay ve Bilginer’in 1999 yılında birlikte kurduğu, çift ayrıldıktan sonra Bilginer’in ilgilendiği Oyun Atölyesi tarafından ekim ayında sahneye konacak.

Kel Diva, absürt tiyatronun en önemli yazarı Fransız Eugène Ionesco tarafından 1950’de yazılıp 1957’de tekrar ele alındı. O tarihten bugüne dünyanın her yerinde her dönemde oynandı. Oyun II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan anti-tiyatronun, yani geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olarak biliniyor.

Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı Kel Diva’nın provalarından ilk fotoğraflar paylaşıldı.