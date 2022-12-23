Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tekrar aynı sahnede

Zuhal Olcay, eski eşi Haluk Bilginer’le yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesinde buluşacağını duyurdu. İkili, Kel Şarkıcı adlı oyunu sahneleyecek.

Zuhal Olcay haberi, Instagram hesabından paylaştı. Kel Şarkıcı adlı oyun, Olcay ve Bilginer’in 1999 yılında birlikte kurduğu, çift ayrıldıktan sonra Bilginer’in ilgilendiği Oyun Atölyesi tarafından sahneye konacak.

Olcay’ın paylaşımından oyunun 2023’te sahneleneceği anlaşılıyor ancak şu ana kadar sadece Ocak 2023 oyunlarını açıklayan tiyatronun programında henüz görünmüyor.

Kel Şarkıcı, absürt tiyatronun en önemli yazarı Fransız Eugène Ionesco tarafından 1950’de yazılıp 1957’de tekrar ele alındı. O tarihten bugüne dünyanın her yerinde her dönemde oynandı. Oyun II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan anti-tiyatro’nun, yani geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olarak biliniyor.

Fotoğraf: Zuhal Olcay Instagram

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer 1992’de evlenmiş, 2004’te boşanmıştı. İkili Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda birlikte sahneye çıkmıştı.