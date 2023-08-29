‘Zübeyde’ filminden 30 Ağustos’a özel tanıtım

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin hayatına odaklanan ve 20 Ekim’de vizyona girecek ‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filminden 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda, Atatürk’ün ‘Mustafa’ isminin babası Ali Rıza Bey tarafından kulağına okunduğu doğum sahnesinden, çocukluğuna ve gençliğine uzanan kesitler ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne imza attığı Kocatepe’deki yürüyüşüne kadar yer alıyor.

Cumhuriyetin 100. yılı haftasında 20 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek Zübeyde, Türkiye’yle aynı anda Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde gösterimde olacak.

Cenk Yaz’ın yönettiği, İlber Tekinsoy’un senaryosunu yazdığı filmde ‘Zübeyde’yi Aslıhan Güner, Atatürk’ü ise Alican Yücesoy canlandırıyor.

Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi oyuncular da yer alıyor.

Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlayan hikâye, Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreci yansıtıyor.