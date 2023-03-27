Cumhuriyetin 100. yılına özel müzikal: 1923

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı ‘1923’ müzikali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyer yapacak.

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen müzikal, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Hazırlıkları bir buçuk yıl süren, sahne üstünde ve arkasında 200 kişilik ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin başrollerini Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin genç yeteneklerinden Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili paylaşıyor.

İzleyicilerini Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaran müzikal, bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesini anlatıyor.

Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor.

Açılış öğrencilere ücretsiz

Yekta Kopan, Mert Dilek ve Mehmet Ergen tarafından kaleme alınan müzikal, prömiyerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Askıda Ne Var’ işbirliğiyle öğrencileri ücretsiz ağırlayarak gerçekleştirecek.

Müzikalin 24 ve 25 Nisan’daki gösterimlerinin biletleri ise bugün satışa sunuldu.