Türkiye İş Bankası’ndan yılın sergisi: Yaşasın Cumhuriyet!

Türkiye İş Bankası’nın, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı ‘Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları‘ başlıklı sergi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye İş Bankası’nın İstanbul Eminönü’ndeki müzesinde açtığı sergi, Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilham alıyor. Sergide, Cumhuriyet’in ilk yıllarında iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.

Dün geceki açılışta bir konuşma yapan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, ‘Serginin banka için çok özel, çok anlamlı olduğunu‘ söyledi: “Türkiye İş Bankası Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024’te 100 yaşına girecek olan bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası’nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı… Hem Cumhuriyetimizin hem Bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Sergi Cumhuriyetin devraldığı ekonomik mirasla başlıyor Eğitim öğretim alanında devrim Tarım yatırımları Tekstil Cumhuriyetin öncelik verdiği sektörlerden biriydi Cumhuriyet çocukları ‘gürbüz olmak’ ve ‘azarlanmamak’ istiyor ‘Denk bütçe, düzgün ödeme’

Yaşasın Cumhuriyet sergisi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 15 yılının ruhunu yansıtırken, Kurtuluş Savaşı’nın ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkışının ilk adımlarını anlatıyor.

İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan serginin küratörlüğünü 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk, tasarımını ise Pattu Mimarlık üstlendi.

Denizcilik alanındaki atılımların anlatıldığı bölüm

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.