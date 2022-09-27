Zorlu Enerji Çözümleri’nde yönetim Kuveyt varlık fonuna geçecek

Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin döviz cinsinden kredi yükünü azaltmak ve finansal durumunu güçlendirmek için ve Kuveyt devletinin varlık fonu Kuwait Investment Authority (KIA) arasında bir dizi anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, KIA, Zorlu Enerji’de azınlık pay ve Zorlu Enerji Çözümleri’nde (ZES) yönetimin kontrolünü alacak.

Fotoğraf: Zorlu Enerji Çözümleri

Zorlu Enerji’nin bu sabahki KAP açıklamasına göre, anlaşmalar elektrikli araç şarj istasyonları işletmecisi ZES’in yönetim kontrolünün KIA’ya ait Wren House Infrastructure fonuna 50 milyon dolara satışını, Zorlu Enerji’nin yüzde 12,3’ünün 38 milyon dolara yine aynı fona satışını içeriyor. Anlaşmaların altı ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Mali durumunu güçlendirmek için ayrıca bedelli sermaye artırımına gitmeyi değerlendirdiğini de açıklayan Zorlu Enerji, KIA’dan 2018’de aldığı 150 milyon dolar kredinin de vadesini uzatmak üzere anlaşma imzaladı.

Anlaşmalar sonrasında kredinin 150 milyon dolar olan kalan ana para borcunun vadesi 2028’e uzatıldı. Şirket ayrıca yabancı para kredi borcunun yaklaşık 100 milyon dolar azalmasını beklediğini belirtti.

Ortadoğu ülkelerinin varlık fonları, batık veya maddi açıdan zor durumda olan şirketlere ‘kanca’ takmasıyla biliniyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu yatırımlarını yöneten varlık fonu ADQ’nun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, Türk Lirası’ndaki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, ‘uzun vadeli düşünüldüğünde’ Türk varlıklarını almak için ‘harika bir zaman’ olduğunu söylemiş ve Türkiye’de birçok yatırımda bulunmuştu. Farklı bir Kuveyt fonu Global Investment House da kadın hazır giyim markası Yargıcı’yı satın almış, sonra da satmıştı.