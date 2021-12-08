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Yaramazlara biraz batar!

Zoom’da 900 çalışanını kovan patronun şirketinde üst düzey yöneticiler istifa etti

ABD’de bir patronun 900 çalışanını Zoom görüşmesi üzerinden işten çıkarmasının ardınan şirketin üst düzey yöneticileri istifa etti.

İpotekli ev kredisi sağlayan dijital şirket better.com’un CEO’su Vishal Garg, Zoom üzerinden düzenlediği toplantıda 900 çalışanın işine son verdiği duyurmuş, toplantının görüntüleri internette paylaşılmıştı.


Garg’ın çeşitli sebeplerle şirkette yüzde 15’lik küçülmeye gidildiğini söylediği toplantı yaklaşık üç dakika sürmüş, patron “Eğer bu görüşmedeyseniz, işten çıkarılacak şanssız grubun içindesiniz demektir” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından şirketin pazarlama müdürü Melanie Hahn, halkla ilişkiler müdürü Tanya Hayre Gillogley ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Patrick Lenihan’ın istifalarını sundukları bildirildi.

Insider’a konuşan ismi verilmeyen bir kaynak “İşi bırakanlar yürümesi için elinden geleni yaptı, inandıkları şirkete her şeylerini verdiler ancak sonuç olarak kimseden tavsiye almayan ve her zaman haklı olduğunu düşünen bir CEO tarafından etkisiz hale getirdiler” dedi.

İstifaların devamının gelebileceği belirtildi.

Üç dakikalık Zoom toplantısında 900 kişiyi işten çıkardı

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