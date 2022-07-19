Zoom’a yeni rakip: Snapchat ‘masaüstüne’ geliyor

Birçok sosyal medya platformunun aksine bugüne kadar yalnızca mobilde kullanılabilinen Snapchat yeni özellikleriyle Zoom’a rakip olabilir.

Fotoğraf: Snapchat

11 yıl önce kurulduğundan beri yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilen video tabanlı sosyal medya platformu snapchat, artık web tabanlı olarak sabit ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

Kullanıcıların mobil ve masaüstü arasında seçim olanağı vermeyi hedefleyen uygulamanın bu hamlesiyle Zoom’a rakip olabileceği belirtiliyor.

Snapchat’in karakteristik özelliği, gönderilen video, fotoğraf ve mesajların bir süre sonra kaybolması olsa da, şirket zamanla video aramalarının da popüler hale geldiğini söylüyor. Katılımcı sayısının 15’e kadar çıkabildiği video arama ortalamasının aylık 100 milyon olduğunu belirtiyor.

Snapchat’in yeni masa üstü versiyon, pandemi sırasında ‘patlayan‘ görüntülü arama platformu ‘Zoom‘u andırıyor. Şirkete göre, kullanıcılar zaten arkadaşlarına bağlı olduklarından ve diğerlerinin ne zaman çevrimiçi olduklarını görebildikleri için aramaları daha hızlı ve kolay bir şekilde başlatabilecekler.

Kullanıcılara ‘köpek kulakları’ ‘çil’ gibi özellikler ekleyebilen fotoğraf lensleri web sürümündeki görüntülü aramalar için de kullanılabilecek.

Uygulamada olduğu gibi, web sürümünde de açılışta direkt kamera çıkıyor. Kenardaki çubukta arkadaş listesinde kullanıcıların adları görülebiliyor. Ancak arkadaşların anlık konumlarının izlenebildiği ‘Snap Map’ gibi özellikler şimdilik yalnızca mobilde kullanılabilecek.

Uygulamanın bağlı olduğu Snap şirketinin sözcüsü değişiklikleri son dönemde yaşanan çalışma alışkanlıklarındaki değişiklikle açıklıyor: “Topluluğumuzda uzaktan öğrenme veya çalışma, akış veya sadece gezinme için çevrimiçi olarak daha fazla zaman harcamasıyla birlikte, topluluğumuzun gün boyunca bağlantıda kalmasını kolaylaştırmak için büyük bir fırsat gördük.”

Web tabanlı snapchat şimdilik ABD, Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çalışıyor. İlerleyen dönemde kapsam genişletilecek.