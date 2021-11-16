Zonguldak’taki ‘çöp dağı’ dalgalarla denize sürükleniyor: Şırıngalar, kan alma tüpleri, plastik…

Zonguldak’ta, 2009’da çöp dökümüne kapatılan alanda oluşan ‘çöp dağı’nın altını oyan dalgalarla evsel ve tıbbi atıklar denize karışıyor.

Fotoğraflar: DHA

Kentte belediyelerin topladığı evsel atıklar, 1980 yılından 2009 yılına kadar Kozlu ilçe girişinde, sahil yolu üzerindeki alana döküldü. Daha sonra çöpler, Sapça mevkisinde Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşındı. Zonguldak Belediyesi, eski çöp bölgesinin yeşil alana dönüştürülerek halkın kullanımına açılmasına karar verdi.

Ancak bugüe kadar atıklar toplanmadığı gibi, üzeri toprakla ve hafriyatla örtülen alan ‘çöp dağı’na dönüştü.

Atıkların bir kısmı dalgalarla denize karıştırken bir kısmı da sahile yayıldı. Sahil şeridinde şırınga, enjektör, serum şişeleri, plastik atıklarla görülüyor.

TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, çöp döküm alanının kapatılmasının ardından 12 yıl geçtiğini ancak bölgenin temizlenmediğini belirterek alanın bir an önce denizle irtibatının kesilmesi gerektiğini söyledi: “Burada çok uzun yıllar biriktiği için çöpler, üzerleri toprakla kapatılsa dahi dalgalarla rüzgarda ve her fırtınada bu atıklar denize karışıyor. Buranın içerisinde enjektör gibi tıbbi atıklar da var. En kısa sürede çözüm bulunmasını istiyoruz.“

Sahilde oltayla balık tutan Yavuz Turak da gözlemlerini şöyle paylaştı: “Denizin altı bu bölgede olduğu gibi çöp. Kozlu sahilini yürüdüğünde şerit, tıbbi atıklarla dolu. Serumlar, enjektörler her şey var. Deniz artık dışarı atmaya başladı. Yıllardır biriken çöpler. Burada görülen tepe; doğal değil. Altı hep çöp.”