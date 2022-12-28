Zonguldak’ta bir öğrencinin dövülüp akran zorbalığına uğramasına soruşturma

Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğradığı ve dövüldüğü görüntüler sonrası, kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

Görsel: Twitter

İlçedeki bir lisenin 11’inci sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, dövüldüğü ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

AA’ya konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiğini, Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı’nın soruşturma ve inceleme başlattığını söyleyerek konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Öte yandan zorbalık yapan dört erkek öğrencinin emniyette ifadesi alındı.