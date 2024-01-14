Yaramazlara biraz batar!

Zonguldak’ta batan geminin kayıp yedi personeli yaklaşık iki aydır aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp yedi kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 57’nci gününde devam ediyor.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları yaklaşık iki aydır karadan ve denizden yürütülüyor.


Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verilen denizden arama çalışmaları havanın düzelmesi ile yeniden başladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket de ara verdiği faaliyetlerini, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar başlattı.

Öte yandan olay sonrası Karadeniz Ereğli’ye gelen, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı kullanılan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi ise Ereğli Limanı’ndan ayrıldı.

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023’te Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​

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