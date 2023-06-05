Zlatan Ibrahimovic, futbolu bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giyen 41 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Milan’ın Serie A’da 2022-2023 sezonunun 38’inci ve son haftasında Hellas Verona’yı San Siro’da ağırladığı ve 3-1 yendiği maçın ardından, takımdan ayrılacak olan emektar golcü İbrahimovic için özel bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı taraftarların özel koreografi şov yaptığı İbrahimovic, maçın ardından takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların alkışları arasında saha ortasına geldi.

Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Ibrahimovic, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Ibrahimovic, “Burada birçok anım ve birçok duygu dolu anlarım var. Her zaman Milan taraftarı olacağım. Milan’a değil ama futbola veda etme zamanı geldi” dedi.

Milan taraftarları, takım arkadaşları ve teknik heyet, golcü oyuncuyu uzun süre ayakta alkışladı.

Ibrahimovic’e 11 numaralı ve takım arkadaşlarının imzaladığı forma hediye edildi.

Milan’da ilki 2010-2012 dönemi, ikincisi de 2020-2023 arasında olmak üzere iki farklı dönemde forma giyen Ibrahimovic, kırmızı siyahlıların 2010-11 ve 2021-2022 sezonlarında kazandığı son iki lig şampiyonluğunda attığı gollerle önemli rol oynamıştı.

Milan formasıyla toplamda 163 maça çıkan ve 93 gol atan Ibrahimovic, sakatlıklar sebebiyle bu sezon sadece dört maça çıkabilmiş ve bir gol atabilmişti.

Ibrahimoviç, profesyonel futbolculuk kariyerinde 988 maçta 573 gole imzasını koyarken, pek çok kez de yılın futbolcusu ödülünü kazandı.

Kariyerinde sırasıyla Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Manchester United, LA Galaxy ve tekrar Milan forması giyen İbrahimovic pek çok şampiyonluk ve kupa sevinci yaşadı.

Ibrahimovic’in kariyerinde; beş İtalya Serie A, dört Fransa Ligue 1, iki Hollanda Ligi, bir İspanya La Liga, bir UEFA Avrupa Ligi, bir Avrupa Süper Kupası, üç FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluklarının yanı sıra iki Fransa Kupası, bir Hollanda Kupası, üç İtalya Süper Kupası, iki İspanya Süper Kupası, bir İngiltere Lig Kupası ve bir Hollanda Süper Kupası gibi önemli başarılar bulunuyor.