Zlatan Ibrahimovic 41 yaşında da yeşil sahalarda olacak

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, İtalya’da Serie A takımlarından AC Milan’la sözleşmesini bir yıl uzattı. 40 yaşındaki yıldız oyuncu bu sayede 41 yaşında da yeşil sahalarda olacak.

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Ekim ayında 41 yaşını dolduracak Ibrahimovic, bu yıl İtalya’da yılın en iyi sporcusu seçildi.

Milano kentinin kulüplerinden AC Milan’ın şampiyonluk mücadelesine sekiz golle katkıda bulunan İsveçli futbolcu, Fransa’da Paris St-Germain, İngiliz Premier Ligi’nde Manchester United, Hollanda’da Ajax, İtalya’da Juventus ve Inter’in aralarında olduğu takımlarda top koşturdu.

2020 yılında geçmişte de formasını giydiği AC Milan’la sözleşme imzaladı, 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşmalarında önemli rol oynadı.

Mayıs ayında dizinden ameliyat olan oyuncunun sekiz ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ülkesi İsveç’in milli takımının formasıyla 121 uluslararası maçta 62 gol atarak bu alanda ilk sırada yer alan Ibrahimovic, Avrupa liglerinin 40’lar kulübündeki tek isim değil. İspanyol Real Betis’in kaptanı Joaquin 21 Temmuz’da 41 yaşını dolduracak ve o da sözleşmesini bir yıl uzattı.