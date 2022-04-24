Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahimovic’e İtalya’da ‘yılın en iyi sporcusu’ ödülü


İtalya’daki Yabancı Basın Derneği, İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic’i ‘yılın en iyi yabancı sporcusu’ ödülüne layık gördü.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi Roma’da bulunan derneğin üyelerince yapılan oylamada, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki İbrahimovic, 2021 yılının ‘en iyi yabancı sporcusu’ seçildi.


Milan’ın, ligin 34. haftasında Lazio’yla yapacağı maç için Roma’ya giden İbrahimovic ödülünü takımın kamp yaptığı Parco dei Principi Otel’de aldı. Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Alba Kepi, İbrahimovic’in, cesareti, futbol oynama coşkusu, vazgeçmeyen mücadeleci yapısı, karizması, gençler için örnek bir futbolcu olması sebebiyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledim.

Zlatan İbrahimovic de “Çok mutlu oldum. Bu ödül beni onurlandırdı” diyerek teşekkür etti.

SON HABERLER

Belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Her ne kadar sonuna gelinmiş gibi gözükse bile bu sürecin sebep olduğu psikolojik etkilerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bireyden bireye farklılık gösterse de bu etkilerden tamamen kurtulmak aylar hatta yıllar sürebilir. 

Pasif cümle saldırgandır

İngilizcenin yaygınlaşması, kitap, film, dizi, yazı çevirilerinin çoğalması, çeviri motorları, hepsi etkili oldu herhalde, ama şimdi azmış olsa da yeni bir sorun değil bu.

‘Her şey dahil’ bir yaz hikayesi

Hizmet sektörü denen çalışma alanları koşullu çalışan mutluluğu ve koşulsuz müşteri mutluluğu bağlamında hizmet vermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında, hala…İşin can yakan tarafı, kimse bundan rahatsız değil!Bütün bunları düşünmemize neden olan; Volkan Üce’nin ödüllere doymayan belgeseli ‘All-In’ ya da Türkçe alıştığımız deyimle ‘Her şey dahil’…