İbrahimovic’e İtalya’da ‘yılın en iyi sporcusu’ ödülü

İtalya’daki Yabancı Basın Derneği, İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic’i ‘yılın en iyi yabancı sporcusu’ ödülüne layık gördü.

Fotoğraf: Reuters

Merkezi Roma’da bulunan derneğin üyelerince yapılan oylamada, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da kariyerini sürdüren 40 yaşındaki İbrahimovic, 2021 yılının ‘en iyi yabancı sporcusu’ seçildi.

Milan’ın, ligin 34. haftasında Lazio’yla yapacağı maç için Roma’ya giden İbrahimovic ödülünü takımın kamp yaptığı Parco dei Principi Otel’de aldı. Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Alba Kepi, İbrahimovic’in, cesareti, futbol oynama coşkusu, vazgeçmeyen mücadeleci yapısı, karizması, gençler için örnek bir futbolcu olması sebebiyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledim.

Zlatan İbrahimovic de “Çok mutlu oldum. Bu ödül beni onurlandırdı” diyerek teşekkür etti.