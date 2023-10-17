Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu kura çekimi İstanbul’da yapıldı.

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Trendyol Süper Lig’den 10, Trendyol 1’inci Lig’den 11, TFF 2’inci Lig’den 10, TFF 3’üncü Lig’den 12 ve 2’inci eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde: