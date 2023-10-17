Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu kura çekimi İstanbul’da yapıldı.
Trendyol Süper Lig’den 10, Trendyol 1’inci Lig’den 11, TFF 2’inci Lig’den 10, TFF 3’üncü Lig’den 12 ve 2’inci eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:
- MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor
- Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor
- Boluspor-Karaman FK
- Adanaspor-Hacettepe 1945 SK
- GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
- Gaziantep FK-Efeler 09 Spor
- Ümraniyespor-Orduspor 1967
- Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu
- Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK
- Somaspor-Talasgücü Belediyespor
- Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor
- İstanbulspor-Kepezspor
- Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor
- Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor
- Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor
- Menemen FK-Nevşehir Belediyespor
- Etimesgut Belediyespor-Bigaspor
- Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK
- Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
- Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor
- Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK
- Manisa FK-Pazarspor
- İnegölspor-Belediye Derincespor
- EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor
- Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
- Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor
- Atakaş Hatayspor-Sarıyer
- Altay-Aliağa Futbol
- Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor
- Erzurumspor FK-Diyarbekirspor
- Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor
- Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor
- TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor
- Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK