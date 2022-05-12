Ziraat Katılım ilk çeyrek karını 10’a katladı

Ziraat Katılım, yılın ilk çeyreğini 1,2 milyar lira karla tamamladı.

İlk çeyrek finansal sonuçların açıklayan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın aktiflerinin 2021 sonuna göre bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 24 artışla 121,6 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Özdemir, toplanan fonların aynı döneme göre yüzde 25 artışla 97,55 milyar lira olurken, kullandırılan nakdi fonların yüzde 29 artışla 85,4 milyar lira seviyesine çıktığını belirtti.

Devlete ait Ziraat Katılım Bankası, geçen yılın ilk çeyreğinde 125 milyon lira, tüm yıldaysa 559 milyon lira kar elde etmişti.