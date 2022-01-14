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Yaramazlara biraz batar!

Zimmetine 2,5 milyon dolar geçirmekle suçlanan banka müdürü tutuklandı

Sivas’ta zimmetine 2,5 milyon dolar (33,9 milyon lira) geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan, bir bankanın şube müdürü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. (47), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

İlk etapta sekiz müşterinin hesabından 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T., polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

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