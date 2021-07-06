‘Zilli Öküz’e özgürlük: Red Bull’un Antalyalı esnafa açtığı dava reddedildi

Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull, Antalyalı ‘Zilli Öküz Gazoz’a karşı açtığı marka davasını kaybetti. Mahkeme, “İki marka arasında benzerlik yok” diyerek davayı reddetti. Kararla birlikte, Antalyalı gazoz markasının logosunda kırmızı renkli bir boğa figürünün yer almasının önünde şimdilik bir engel kalmadı.

Zilli Öküz Gazoz’un logosu. Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre geçen yıl cirosu 10 milyar doları bulan Red Bull GmbH, ‘Zilli Öküz Gazoz’ ismiyle üretim yapmak isteyen Antalyalı esnaf Salman Akşun’a, ‘marka hakkına tecavüz’ iddiasıyla dava açtı. Red Bull avukatları, Akşun’un tescil ettirmek istediği markanın logosunda yer alan boğa figürü ile kendi markalarında yer alan kırmızı boğanın tüketici tarafından karıştırılabileceğini savundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan olumsuz yanıt alan Red Bull, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkemenin talebi doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporunda özetle “İki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik yok. Bu nedenle tüketicinin de karıştırma ihtimali olmaz” dendi. Mahkeme de 24 Haziran’da Red Bull’un davasını reddetti.

Gerekçeli kararını henüz açıklamayan mahkemeye Red Bull’un itiraz etme hakkı bulunuyor.