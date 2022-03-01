Zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan servis şoförü tutuklandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde rehabilitasyon merkezinin servis şoförü, zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

AA’nın haberine göre Mamak’ta özel bir rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A.’nın ailesi, servis şoförü Ali A.’nın, kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ankara başsavcılığına şikayette bulundu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 20 yaşındaki mağdur B.A., 2 Şubat’ta rehabilitasyon merkezinden eve gitmek için servis aracına bindiğini, serviste kimse kalmayınca sürücü Ali A.’nın ev yerine aracı ıssız bir yere çekerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Ali A.’nın yaşananları kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini söyleyen B.A., servis şoförünün 9 Şubat’ta da yine aracı ıssız bir yere çekerek, şiddet uygulayıp cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Şikayet üzerine 21 Şubat’ta gözaltına Ali A. da kendisine iftara atıldığını iddia etti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, mağdurda cinsel saldırı izlerine rastlandığının belirlenmesi üzerine soruşturmayı yürüten savcı, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. İkinci kez gözaltına alınan Ali A., mahkemece cezaevine gönderildi.