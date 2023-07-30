Zeytin sepetleme görüntüsü tepki çeken kişi tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde üstü çıplak halde zeytin tankına girdiği görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.
Şüpheli dün gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesiyse mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti. İşletme sahibi hakkında da idari ceza uygulanmıştı.
Akhisar başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.