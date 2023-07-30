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Yaramazlara biraz batar!

Zeytin sepetleme görüntüsü tepki çeken kişi tutuklandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde üstü çıplak halde zeytin tankına girdiği görüntüleri paylaşılan kişi tutuklandı.

Görsel: TikTok

Şüpheli dün gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesiyse mühürlenerek, faaliyetten men edilmişti. İşletme sahibi hakkında da idari ceza uygulanmıştı.


Akhisar başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan şüpheli M.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi.

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Akşam Postası / 30 Temmuz 2023

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