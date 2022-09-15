Zeynep Gürcanlı: Vekalet savaşları bitti, küresel güçler bizzat savaşta

20. yüzyılın başı küresel savaş, sonu soğuk savaş dönemiydi. Soğuk savaşın uzantısı 21. yüzyılın başına da sarktı. Bu dönemde dünyada çatışmalar bölgesel düzeyde kaldı. Çoğunlukla vekil güçler üzerinden etki savaşları yürütüldü. Ancak Ukrayna savaşı bu durumun 21. yüzyılın ikinci yarısında tamamıyla değişeceğinin işaretlerini verdi;

Rusya’nın etkisi altındaki yerel güçler yerine, Ukrayna’da doğrudan kendi ordusuyla girmesi, artık ‘vekaletler savaşları’ devrinin kapandığının, küresel güçlerin bizzat, tüm gücüyle savaşa dahil olmalarının ilk örneği.

Yeni süreçte bir başka ‘zihniyet değişikliği’ de Almanya’da yaşanıyor. İkinci dünya savaşının ardından savunmasını NATO’ya emanet edip, buraya harcayacağı parayı ekonomik gelişmeye yatıran Almanya, Ukrayna savaşıyla birlikte müthiş bir silahlanma hamlesine girdi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı