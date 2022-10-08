Zeynep Gürcanlı: Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, karmaşayı beraberinde getiriyor

Ukrayna savaşı iyiden iyiye açığa çıkardı: Artık sarsılmaz ittifaklar, güvenilir müttefikler yok.

Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan’ın arasındaki gerilim mesela, her geçen gün artıyor. NATO’da lider pozisyonunda olan ABD ise, Türk-Yunan anlaşmazlıklarında “tarafsız” rolünü tamamen terkedip, Atina’nın yanında konumlandı.

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ABD’nin Ortadoğu’da koruyup kolladığı Suudi Arabistan, Başkan Biden’ın Rusya’yı sıkıştırmak için yaptığı ricayı hiçe sayıp, OPEC+ grubunda petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti kararının önünü açtı.

Bu kararın, Biden’ın “petrol üretimini düşürün” ricasını iletmek üzere, Kaşıkçı cinayetini bile görmezden gelerek Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinden hemen sonra alınması özellikle önemli.

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Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesine karşı Avrupa Birliği’nin attığı yeni yaptırım adımı ise, Avrupa’nın “birliğini” sorgulatmaya aday.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı