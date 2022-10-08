Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş, karmaşayı beraberinde getiriyor

Ukrayna savaşı iyiden iyiye açığa çıkardı: Artık sarsılmaz ittifaklar, güvenilir müttefikler yok. 
Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan’ın arasındaki gerilim mesela, her geçen gün artıyor. NATO’da lider pozisyonunda olan ABD ise, Türk-Yunan anlaşmazlıklarında “tarafsız” rolünü tamamen terkedip, Atina’nın yanında konumlandı.


ABD’nin Ortadoğu’da koruyup kolladığı Suudi Arabistan, Başkan Biden’ın Rusya’yı sıkıştırmak için yaptığı ricayı hiçe sayıp, OPEC+ grubunda petrol üretiminde günlük 2 milyon varil kesinti kararının önünü açtı. 

Bu kararın, Biden’ın “petrol üretimini düşürün” ricasını iletmek üzere, Kaşıkçı cinayetini bile görmezden gelerek Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinden hemen sonra alınması özellikle önemli. 

Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği dört bölgeyi ilhak etmesine karşı Avrupa Birliği’nin attığı yeni yaptırım adımı ise, Avrupa’nın “birliğini” sorgulatmaya aday. 

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

SON HABERLER