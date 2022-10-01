Zeynep Gürcanlı: Küresel kutuplaşma artıyor

Rusya o geri dönülmez adımı attı;

Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde düzenlediği düzmece referandumlarla, Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile, Herson ve Zaporija şehirlerini resmen ilhak etti.

Savaşın daha da uzayacağının, safların sertleşeceğinin en somut işareti bu durum.

…

Küresel anlamdaki bu kutuplaşmanın başını ABD çekiyor;

Beyaz Saray, sadece Rusya’ya karşı Batı ambargolarını genişletmek ve derinleştirmekle değil, Moskova’yla dirsek temasındaki Çin ve İran’a karşı da yeni “önlemler” almakla meşgul bugünlerde.

“Küresel ısınma”, “halk sağlığı ve çevre”, “kıyı güvenliği ve Pasifik adalarının egemenlik haklarının korunması” adı altında başlatılan ABD’nin “Pasifik açılımı”, Amerikan sahil güvenlik ve donanma gemilerinin de bölgede devriye gezmesinin önünü açıyor aslında.

…

ABD Hazine Bakanlığı, İran’la petrol işi yapan beş Çinli şirkete yaptırım koyduğunu açıkladı. Yaptırımın gerekçesi, Tahran yönetimini çıkmaza giren İran nükleer görüşmelerinde adım atmaya zorlamak. Ama bir yandan da İran’la iş yapan Hong Kong merkezli Çinli firmalar da “cezalandırılmış” oluyor bu yeni yaptırım kararları ile.

Avrupalılar da bu süreçte Washington yönetiminin ayak izlerini takip ediyorlar.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı