Zeynep Gürcanlı: Küresel ekonomide ‘iki kutuplu bir dünya’ geliyor

BRICS zirvesi şunu gösterdi; müthiş ekonomik gücüne rağmen Çin’in de kendisini ‘gelişmekte olan ülke’ kategorisine sokup, dahil ettiği Küresel Güney, mevcut küresel ekonomik sisteme karşı alternatif oluşturuyor. Küresel ekonomide ‘iki kutuplu bir dünya’ geliyor.

Ancak iş küresel siyasete gelince değişiyor; BRICS zirvesinde bir yanda Rusya- Çin’in Batı’ya karşı aldığı tavır, diğer yanda ise kalan üyelerin 3. yol arayışı, küresel siyasette gelecekte ‘iki kutupluluk’ değil, ‘çok kutupluluk’ olacağının işareti gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı