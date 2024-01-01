Zeynep Gürcanlı: İsrail’e uluslararası mahkemede açılan dava

Gazze’ye yönelik amansız operasyonu sürdüren İsrail’deki mevcut aşırı sağcı hükümetin önünü ise bir yandan uluslararası hukuk, diğer yandan bizzat kendi vatandaşları kesecek gibi görünüyor.

Hem Batı ülkelerinde, hem de Tel Aviv sokaklarında Gazze’de yaşanan insanlık dışı operasyona karşı gösteri yapanların sayısı her geçen gün artıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin BM çatısı altında kurulu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail aleyhine açtığı ‘savaş suçu ve soykırım’ davası ise, Gazze’de yaşananlara karşı ses yükselten hükümet ya da kişileri daha da cesaretlendirecek gibi duruyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı