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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Gürcanlı: Gaz merkezi fikri, ete kemiğe bürünmeden işlerliğini kaybetmiş görünüyor

AK Parti hükümetinin seçimlere giderayak ortaya attığı “Trakya’yı doğalgaz merkezi yapma” projesine Avrupa’dan beklenen ilgi gelmedi/ gelmeyecek gibi.

Avrupa Birliği ülkeleri, beklentilerin aksine 2022’de Rusya’nın satışı durdurduğu doğalgaza ihtiyaç duymadılar. Avrupa’daki doğalgaz depolarının doluluk oranlarının kışın ortasına girilen dönemde hala yüzde 90’ın üzerinde olması, AB’nin ABD’den aldığı enerji kaynaklarının ilk kez Rusya’dan aldıklarını geçmesi bunun temel nedenleri.


Avrupa’nın bu yıl kışı rahat atlatması halinde, önümüzdeki yıllarda Rus gazına daha az bağımlı olacağı ortada.

Dolayısıyla, AK Parti hükümetinin ortaya attığı, temel kaynağını Rusya’dan akıtılacak gazın olduğu “gaz merkezi” fikri, daha ete kemiğe bürünmeden, işlerliğini büyük ölçüde kaybetmiş görünüyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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