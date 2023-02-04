Zeynep Gürcanlı: Çin, Ortadoğu ve Kafkaslarda yeni gerilimler

Oysa Uzak Asya/Çin Denizi’nde, Ortadoğu ve Kafkaslar’da yaşanan gelişmeler, önümüzdeki günlerde yeni gerilimlerin, hatta çatışmaların habercisi olacak gibi.

Önümüzdeki haftanın uluslararası açıdan en önemli gündem maddesinin, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in 5-6 Şubat’ta Çin’e yapacağı ziyaret olacağı açık. Blinken’in ziyaretinin, ABD Savunma Bakanı Lloyd’un geçen hafta Filinpinler’de imzaladığı askeri anlaşma ile ABD semalarında “keşfedilen” Çin istihbarat balonu olayının gölgesinde geçecek gibi.

Önümüzdeki hafta uluslararası alanda konuşulacak konulardan biri de İsrail-Filistin meselesi olacak gibi; ABD’den İsrail’e son bir ay içinde üç kritik ziyaret oldu; Başkan Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CIA Başkanı Burns, son olarak da Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’e gitti, Batı Şeria’ya geçip Filistinli yetkililerle de görüştü. Sadece Amerikalı yetkililer değil, bölge ülkeleri de istihbarat şefleriyle alandaydı; Mısır ve Ürdün’ün istihbarat örgütü başkanlarının da hem İsrail, hem Filistinliler’le gerilimi düşürmek için görüşmeler yaptığı Arap basınına sızdı geçen hafta.

İsrail-Filistin gerginliğinin dolaylı etkisi Kafkaslar’a da yansımış durumda; İran, Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli grupların İsrail’e yönelik saldırılarına destek verirken, Azerbaycan’ın ocak ayının ilk yarısında İsrail’e Büyükelçi atama kararı alması, safların belirginleşmesinin en somut örneği.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı