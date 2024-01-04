Zeynep Gürcanlı: BRICS’in genişlemesi

Çin ve Rusya’nın önderliğinde dünya ekonomisi üzerindeki etkisini giderek arttıran BRICS’in 1 Ocak 2024’ten itibaren Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayacak şekilde resmen genişlediği de unutulmamalı.

BRICS’ın ticarette ABD doları kullanımından vazgeçme, Amerikan kontrolündeki Dünya Bankası benzeri bir yeni mali yapı kurma amaçları düşünüldüğünde, bu genişlemenin Ortadoğu’da Washington’un bölgesel çıkarlarına tamamen ters olduğu açık. Gazze meselesi büyüdükçe, ABD’nin koşulsuz İsrail desteğine yönelik küresel sorgulama da artıyor. Bunun BRICS’in daha da genişlemesinin önünü açma ihtimali büyük. Türkiye’nin de yüzünü BRICS’e dönebileceğini hesaplıyor olmalı Amerikalılar. AB’nin birden bire Gümrük Birliği modernleştirme ya da vizesiz seyahat meselelerinden bahsetmeye başlamasını, ABD’den de sürece destek üzerine destek açıklaması yapılmasını bu açıdan da okumak gerek.

Biden yönetimi Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde Gazze dahil, Doğu Akdeniz’i “yoluna koyup”, Pasifik bölgesine, Çin’e odaklanmak istiyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı